Tutto pronto per la quinta edizione del “Premio dei Premi”, il contest che riunisce i vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani, ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi.

L’appuntamento è alle 20.15 di sabato 2 ottobre in piazza Nenni a Faenza, come sempre all’interno del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in programma quest’anno dall’1 al 3 ottobre.

Ospiti della serata saranno Lorenzo Kruger, già front-man dei Nobraino, che presenterà brani del suo disco d’esordio “Singolarità”, e Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, che oltre ad esibirsi riceverà un premio speciale del Mei per “Forever”, il suo primo album da solista.

In gara nel Premio dei Premi di quest’anno ci saranno Asteria (per il Premio Bindi), Marta Frigo (per il Premio Luttazzi), Nervi (per il Premio Buscaglione), Monica Sannino (per il Premio Bianca d’Aponte), Jamila (per il Premio De André), Marcello Graduato (per il Premio Pigro – Ivan Graziani) e Andrea Santelli (per il Premio Je so’ pazzo, dedicato a Pino Daniele).

Ognuno dei partecipanti proporrà, come sempre, un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone.

Una giuria di giornalisti e addetti ai lavori decreterà il vincitore, a cui andranno una targa, un microfono offerto da Lega Hi Fi di Faenza, la possibilità di esibirsi a “EdicolAcustica” di Grosseto e a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto (in collaborazione con Coolclub), nonché un passaggio nel programma televisivo “Interno 8” di Rete8, prima emittente televisiva abruzzese, e un servizio su Jam tv a cura di Alex Pierro.