Inaugurata Stairing, la nuova installazione per l’ingresso del MIC Faenza

Ha inaugurato questa mattina, sabato 12 ottobre, in occasione delle celebrazioni della ventesima Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci, il progetto permanente site specific “Stairing” di Guglielmo Maggini, vincitore del bando “Per Chi Crea” – Edizione 2023 – under 35 – promosso dalla SIAE per la produzione di nuove opere. Dopo alcuni mesi di residenza nei nostri laboratori Guglielmo Maggini (Roma, 1992), artista già selezionato alla 62° edizione del Premio Faenza, ha progettato e realizzato un’installazione in ceramica e resina su misura per l’imponente scalone di ingresso del MIC Faenza in dialogo con il grande pannello “Nero e oro” (1993) di Burri. Il titolo “Stairing” è infatti un ambivalente gioco di parole ideato dall’artista. Nella sua etimologia anglosassone “stairing” è l’azione di guardare – in questo caso il suo “maestro”, Alberto Burri – ma indica, allo stesso tempo, l’azione di salire la scala. L’opera in ceramica e resina riveste parte della scalinata inondando i gradini in marmo di un tappeto liquido di materia rosa dalle diverse sfumature e dai diversi. Il flusso di ceramica contaminata dalla plastica – materia cara non a caso anche al suo maestro Burri – scende inarrestabile dai gradini più alti della gradinata quasi a rappresentare un’esplosione di sensazioni e memorie inconsce custodite nelle tante opere presenti nell’immensa collezione del museo faentino.