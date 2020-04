Relazioni sociali e mondo digitale: la Community GIF sui social riflette con Valentino Magliaro

La community ravennate dal nome Generazione Intraprendenti Felici, non potendo organizzare gli aperitivi di scambio di idee ai tavoli di un bar, in questi giorni di “vita ai tempi del coronavirus” ha deciso di incontrarsi attraverso una diretta Facebook nella serata di giovedì 2 aprile con un appuntamento speciale: quello con Valentino Magliaro, 27enne ospite a “ La Rete dei Valori”, evento organizzato da GIF il 23 marzo 2019, al Palazzo dei Congressi.

La community GIF che punta molto sulla qualità delle proprie relazioni sociali, nata il 10 febbraio 2018, è stata sostenuta fin dall’inizio dall’assessorato al turismo. Quindi ricordiamo anche il valore delle relazioni, nelle parole dell’assessore Giacomo Costantini, in questo periodo in cui le persone possono stare in contatto quasi esclusivamente attraverso il mondo digitale