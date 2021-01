La giovane promessa del pianoforte Francesco Ruani ha “ridato voce” al pianoforte Kawai, donato alla scuola di musica Malerbi di Lugo dalla famiglia Ricci Picciloni, eseguendo la Kreisleriana op. 16 di Schumann.

“La nostra scuola ha la fortuna di ricevere spesso donazioni di strumenti musicali – spiega il direttore Matteo Salerno – come fisarmoniche, clarinetti, sassofoni, senza dimenticare il prezioso violoncello Marcucci di Tamara Penazzi ma anche libri e vinili come la collezione dedicata a Rossini. Questa volta però è stato davvero toccante sentire raccontare direttamente dal signor Ricci Picciloni della sua infanzia trascorsa per un certo periodo proprio all’interno della scuola di musica dove la sua famiglia trovò riparo durante la guerra”.

Il video dell’esibizione di Francesco Ruani è disponibile sulla pagina Facebook “Scuola di Musica Malerbi – Lugo (RA)” e sul sito www.scuolamalerbi.com.