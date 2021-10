Lotras: ritardi nelle bonifiche a causa del maltempo. Si riempie la cassa di laminazione

Nuove difficoltà per la bonifica dei terreni dopo l’incendio della Lotras. Problemi alle vasche di laminazione nei pressi dello stabilimento dopo le piogge di questi giorni. I disagi maggiori si sono verificate in un’area della Tampieri, allagata a causa delle abbondanti precipitazioni e per cause sulle quali sono in corso accertamenti.

Nella cassa di laminazione in via Corgin, dove erano state raccolte le acque inquinate dopo lo spegnimento dell’incendio al grande magazzino, le operazioni di prosciugamento erano terminate i giorni scorsi. Ora purtroppo il lavoro, iniziato il 29 giugno scorso, sarà da ripetere poiché, per via del maltempo, il bacino è tornato a riempirsi. Si tratta di acqua piovana, la cui presenza però impedisce la bonifica del terreno che era in programma proprio in questo periodo.