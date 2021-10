Negli ultimi decenni la percezione di sicurezza da parte dei residenti nel comune di Ravenna è andata via via scemando.

La vastità del territorio Ravennate che lo porta ad essere il secondo comune più grande in Italia come estensione territoriale ed il fatto che le forze dell’ordine non sono commisurate al territorio per legge nazionale deve spingere un’amministrazione ad adottare misure importanti a tutela dei cittadini e questo nel nostre comune non è avvenuto. Servono assolutamente politiche sull’illuminazione del territorio, esistono zone sopratutto nel forese completamente buie che favoriscono i furti in abitazione. Servono molte più telecamere collegate ad un centrale che monitori h 24 ed in diretta il territorio

La vigilanza privata gestita direttamente dall’amministrazione comunale dovrà essere di supporto alle forze dell’ordine nel pattugliamento del territorio. fungendo da deterrente per i malviventi. Sopratutto bisognerà aprire un tavolo di intesa con gli altri comuni d’Italia per modificare le leggi nazionali che portino a pene certe e tempestive altrimenti il lavoro delle forze dell’ordine risulterà sempre vano.