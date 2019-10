Sabato 26 Ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Aula Magna della sede dell’ITIP Bucci di via Nuova 45 a Faenza, si terrà una conferenza di inaugurazione dell’anno scolastico 2019/20 con lo scopo di celebrare rispettivamente i 60 anni e i 50 anni dell’Istruzione Professionale e Tecnica a Faenza.

Sarà la prima di una serie di conferenze che si svolgeranno sullo sfondo di tali celebrazioni e che ogni volta saranno arricchite da contenuti tecnici di elevato livello, presentati da progettisti e responsabili di realtà industriali di rilevanza nazionale e internazionale.

A questo primo appuntamento saranno presenti l’A.D della ditta BITWAYS, dott. Mirko Guerra che illustrerà le più innovative soluzioni nel campo informatico per l’organizzazione e la gestione dei processi aziendali e l’Ing. Andrea De Zordo, componente del team di progettazione SCUDERIA FERRARI, che ci guiderà in un viaggio attraverso l’affascinante mondo della Formula 1.

Anche nel corrente anno scolastico saranno numerosi gli eventi previsti nell’ambito del progetto di Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) che prevede una stretta collaborazione fra aziende e scuola per un reciproco scambio di esperienze.

Saranno presenti la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dott.ssa Agostina Melucci per un saluto alla comunità scolastica faentina, l’Assessore all’Istruzione del comune di Faenza, Dott.ssa Simona Sangiorgi, nonchè numerosi e illustri ospiti, ex- studenti ed ex-insegnanti, che testimonieranno la storia dell’Istruzione Tecnica e Professionale ed il suo contributo allo sviluppo produttivo del nostro territorio e i rappresentanti delle principali realtà aziendali del comprensorio faentino e non solo che con l’Istituto hanno da sempre uno stretto rapporto di collaborazione.