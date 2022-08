Proseguono gli appuntamenti quotidiani del Festival Naturae a Lido di Classe.

Giovedì 4 agosto alle 10.00 ecco “Mi leggi una storia?” Lettori per genitori con bambini, a cura del Lettori volontari di Nati per Leggere Ravenna. Al Bagno Torakiki di via Cadamosto

Nel tardo pomeriggio parte la pedalata guidata a Cervia e Borgo Marina, attraverso la pineta. Ritrovo e partenza ore 18.30 Cinema Arena del Sole. Possibilità di Cena al cartoccio su prenotazione al Ristorante Trattoria La Pantofla i Pescatori di Cervia.