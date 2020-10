La Romandiola e i moti rivoluzionari del 1831-1832 è il titolo dell’ultima pubblicazione dello storico e studioso del Risorgimento Norino Cani, che verrà presentata sabato 17 e domenica 18 ottobre alle 16.30 nella sede dell’Archivio Storico del Comune di Lugo (via Fermi 16). Il libro coinvolge anche i documenti dell’Archivio Storico lughese. In concomitanza con la presentazione sarà infatti allestita, sempre in via Fermi, una piccola mostra in cui verranno esposti, tra gli altri, alcuni documenti dell’Archivio Storico del periodo di riferimento citati dall’autore nella pubblicazione.

Nella sua ultima pubblicazione, Cani racconta l’esperienza del Governo delle Province Unite d’Italia, nato nel 1831 a seguito della sollevazione di ispirazione bonapartista.

Nelle due giornate sarà possibile, per chi fosse interessato, effettuare una breve visita guidata dell’Archivio Storico.

Nel rispetto delle misure anti-Covid, l’accesso è consentito preferibilmente previa prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail archivio.lugo@unione.labassaromagna.it o telefonando al 339 5381176. Saranno altresì adottate le misure cautelative previste dalla normativa vigente per l’accesso agli archivi.