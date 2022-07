Prosegue la settimana clou del Festival: tre appuntamenti per la mattina di mercoledì 27

La 15ª edizione del Festival Naturae è entrata nella consueta settimana clou.

I prossimi appuntamenti sono in programma per la mattina di mercoledì 27. Si parte all’alba (alle 6.30) con “Il risveglio dell’energia”, un’ora di Qi Gong con l’istruttrice Barbara Cicognani. Prenotazione obbligatoria al numero 347 2772759.

Si prosegue alle 9.30 con una escursione in canoa e birdwatching curata da Angelo Modanesi del Canova Club Milano Marittima. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 333 9949985.

Sempre alle 9:30, all’area verde davanti all’Arena del Sole, è in programma anche una Dimostrazione del programma dell’International Horseman Academy sulla sicurezza del binomio equestre, per imparare a non usare la forza nel pieno rispetto del cavallo e contemporaneamente ad avere il controllo del proprio corpo. Con l’istruttore di primo livello Matilde Sforza

In serata, infine, l’arena del Sole programmerà il film “Lamb”.