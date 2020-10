“Abbiamo interrogato il governo sullo stato di avanzamento del bando indetto da Rfi per la realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello di via Naviglio a Bagnacavallo. Considerato che la procedura di gara scadrà a giugno di quest’anno e che si tratta di un progetto già finanziato e realizzabile in tempi brevi con una spesa di circa 12 milioni, chiediamo all’esecutivo se sia il caso di accelerare l’iter. Di queste opere beneficerà un’area molto ampia in termini di viabilità, sicurezza del traffico, qualità dell’aria, ammodernamento del territorio e migliori condizioni per gli operatori, per tale motivo chiediamo tempi certi”.

Lo afferma in una nota Jacopo Morrone, deputato della Lega in Emilia Romagna, illustrando un’interrogazione rivolta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema.