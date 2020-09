Una iniziativa collaterale ai Mondiali di Ciclismo animerà il centro di Riolo Terme questo week end. La mostra diffusa “Riól e la biziclèta”, l’ecomuseo del Paesaggio della Romagna Faentina, da una ormai consolidata idea di Leda Poggiali, una mostra di biciclette e cimeli sul ciclismo nelle vetrine del centro storico.

La mostra racconta oltre alla passione riolese e romagnola per la bici, anche la storia di Riolo dal 900 ad oggi.

Uno dei pezzi più interessanti per esempio è la maglia rosa indossata in gara da Diego Ronchini quando il giro passò proprio da Riolo nel 1963.

Un motivo in più per passare da Riolo durante questo weekend caratterizzato dai Mondiali di Ciclismo, animato da mercatini, megaschermo, e numerose attività della Pro loco e della Rocca.