A Marina Romea la seconda edizione del Ravenna Cross Triathlon | VIDEO

Marina Romea ripropone il Ravenna Cross Triathlon. Dopo una prima edizione da 180 concorrenti pre-pandemia e la sospensione della manifestazione causa covid, spiagge, valli e pinete di Ravenna il 21 e il 22 maggio torneranno a ospitare la nuova disciplina sportiva, evoluzione del triathlon. Si nuota in mare, ma si pedala e si corre in pineta, in spiaggia, in mezzo alla natura, evitando le strade. La gara è voluta dall’ATI Ravenna Lidi Nord in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon ed è organizzata da “Not Only Bike”. Il sabato sarà riservato ai giovani, varie categorie dai 6 ai 17 anni. La gara dei più piccoli sarà valida come selezione per il Trofeo Kinder del Coni. Domenica la gara principale, valida come Campionato Regionale, assoluto e giovanile, che fornirà anche punti per partecipare al campionato italiano