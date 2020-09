La XXVIII edizione di Puliamo il Mondo sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post coronavirus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.

“Quest’anno l’edizione 2020 di Puliamo il Mondo sarà in qualche modo un’edizione “speciale” sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi, e si inserirà in un periodo delicato per il Paese. La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone; ma non la voglia di far del bene e di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente.

Questo spirito e questa voglia di “rimboccarci le maniche” caratterizzerà anche la XXVIII edizione di Puliamo il Mondo, che sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post coronavirus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare, lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà. In questo percorso, l’associazione ambientalista è convinta che azioni di cittadinanza attiva, come quella di Puliamo il Mondo, possano aiutare la Penisola in questo lento ritorno alla normalità rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e socialità”.

Per Faenza la novità di questa edizione 2020 saranno anche i luoghi che i volontari andranno a ripulire che riguarderanno quartieri incompiuti , in disuso o aree con disagi che oltre a rappresentare uno sfregio urbanistico sono o possono diventare un problema alla vivibilità della città , e spesso diventano aree dove si evidenziano problemi di pulizia

Domenica 27 settembre 2020 Puliamo il mondo a Faenza sarà nelle vicinanze dell’incompiuto “eco quartiere mediterraneo S.Rocco “ il gazebo di Legambiente sarà in Via Giovanni Paolo II° intersezione con via Caltagirone . Appuntamento alle 9,30 per registrazione partecipanti ,alle 10, 30 inizio delle attività

Legambiente, per l’organizzazione di Puliamo il mondo e le varie attività di pulizia, rispetterà tutte le misure di sicurezza e di distanziamento che verranno indicate in questa fase post emergenziale.