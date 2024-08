L’artigianato e i Comuni al “Salotto Al Caminetto”, settima puntata

Nel penultimo appuntamento stagionale con il salotto dell’estate arrivano ospiti ben quattro sindaci della provincia di Ravenna assieme alla CNA.

Lo storico talk show, “Salotto Al Caminetto”, alla sua settima, vede questa settimana ospiti: Michele de Pascale (sindaco di Ravenna), Mattia Missiroli (sindaco di Cervia), Valentina Palli (sindaco di Russi) ed Elena Zannoni (sindaco di Lugo) assieme alla CNA provinciale con il presidente Matteo Leoni e il direttore generale Massimo Mazzavillani.

Il programma è realizzato in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna e sarà trasmesso da Teleromagna (canale 14) giovedì 15 agosto ore 21 (in replica il mercoledì successivo alle 23.30) poi su Dl.TV (canale 80) al lunedì sera (12 agosto) ore 21 (in replica il venerdì ore 23). Inoltre sarà pubblicato sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravenna e Faenza WEBTV sabato 17 agosto ore 20.00.

Tutte le puntate sono sempre visibili su youtube di DI.TV e RavennaWEBTV.

Nell’ultima puntata un ospite d’eccezione e il meglio dell’estate 2024.

Conduce Maurizio Marchesi che quest’anno ha permesso alla trasmissione di arrivare alla sua 22° edizione.