Dopo i vandalismi alla viglia di Ferragosto, sono state presentate ai carabinieri le prime denunce contro ignoti per i fatti avvenuti a Lido di Dante. La notte del 14 agosto numerosi automobilisti si sono ritrovati le gomme a terra, forate, i finestrini in frantumi o le fiancate rigate. Le auto erano parcheggiate nei pressi del camping Classe, in viale Paolo e Francesca, e nell’area di sosta all’ingresso del lido. Alcune in divieto di sosta.

La stessa notte, sempre a Lido di Dante, è stata vandalizzata un’installazione artistica nella spiaggia della Bassona.