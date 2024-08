Inizia oggi la Coppa AICO, classico appuntamento del calendario di vela giovanile, organizzato quest’anno dal Circolo Velico Ravennate: un evento dalla partecipazione importante, che animerà le acqua di Marina di Ravenna fino al 20 agosto.

Organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Classe Optimist, grazie al supporto di Sport Valley-Regione Emilia Romagna e alla compartecipazione del Comune di Ravenna, la manifestazione conta su iscritti provenienti da tre continenti diversi.

Il campo di regata sarà posizionato a sud delle dighe foranee di Marina di Ravenna, in posizione favorevole per chi vorrà assistere all’evento dalla spiaggia. Sono previste nove prove, ma non se ne potranno svolgere più di tre al giorno. Importante lo sforzo organizzativo del Circolo Velico Ravennate che, solo in fatto di mezzi assistenza, si troverà a gestire una cinquantina di natanti.

“Siamo pronti per questo evento che ci riporta ai Campionati Giovanili organizzati la scorsa estate, quando a Ravenna si radunarono oltre mille velisti. Una tre giorni che si annuncia piuttosto impegnativa a causa del meteo variabile: vogliamo comunque che per i ragazzi sia una Coppa AICO da ricordare e ci impegneremo in tal senso. Grazie alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Ravenna che, ancora una volta, ci sono vicini nella promozione della vela giovanile e del territorio ravennate, e a Camst, fondamentale partner tecnico” ha spiegato Jacopo Pasini, Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate.