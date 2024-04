A conclusione di un’annata impegnativa e ricca di soddisfazioni sportive, si è svolto nella splendida cornice del Salone Estense della Rocca di Lugo, l’atteso incontro fra gli arbitri lughesi e Marco Guida, della Commissione Arbitri Nazionale ed internazionale, appartenente alla sezione di Torre Annunziata.

In concomitanza al raduno degli arbitri di Serie A e B svoltosi in questi giorni a Milano Marittima, Marco ha voluto omaggiarci della sua presenza tenendo una lezione tecnica.

Prima dare inizio alla lezione il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e si è soffermato sull’importanza della presenza sul territorio del gruppo degli arbitri lughesi che, anche in tempi non troppo lontani, hanno portato lustro con la loro attività alla città, ricordando i fondatori dal mitico Angelino Angelini e all’attuale decano della Sezione lughese Luigi Biggi di 93 anni presente in sala.

Il relatore ha incentrato il suo intervento partendo dalla visione di alcuni filmati riguardanti le sue gare, dai quali ha tratto spunto per analizzare vari aspetti di una prestazione e per richiedere talvolta l’intervento della platea, condividendo la sua esperienza con i giovani arbitri e la preziosa testimonianza di chi con sacrificio, impegno e senso di abnegazione porta avanti questa attività ai più alti livelli. In una sala stracolma e calamitando l’attenzione degli associati, Guida ha parlato della sua ‘F.A.M.E.’, acronimo da tenere in mente per raggiungere ogni ambizioso traguardo: a partire dal ‘Focus’ ossia l’obiettivo sul quale occorre essere sempre concentrati, passando per l’ ‘Ascolto’ e la comprensione degli insegnamenti ricevuti, la ‘Motivazione’ idonea a suggerire che la partita più importante è la prossima, fino ad arrivare all’ ‘Esperienza’ come elemento necessario ad assumere, con il tempo, le decisioni più corrette.

Successivamente si è poi concesso alle domande del presidente Davide Zaganelli e del responsabile dell’ufficio sport Cristian Zanzi, componente del settore tecnico, e di tutti i presenti, non ultime quelle di un emozionato Alessandro Barlotti, ultimo arrivato nel gruppo, di appena quattordici anni, che ha chiesto qualche consiglio, in prossimità del suo debutto assoluto.

Gli arbitri lughesi hanno risposto numerosi ed hanno partecipato attivamente all’incontro commentando e chiedendo consigli a un arbitro con grande esperienza e soprattutto tanta voglia di lasciare qualcosa a ognuno di loro. Stimolandoli a credere nei propri obiettivi.

È stata sicuramente un incontro interessante e costruttivo in particolare per i più giovani che si stanno appassionando al mondo arbitrale.

Dopo essere stato omaggiato dal Presidente della sezione di Lugo Davide Zaganelli, Marco si è concesso alle immancabili foto di rito con i giovani arbitri lughesi.