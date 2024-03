La street art per riqualificare i muri dei quartieri di Faenza colpiti dall’alluvione. Il Distretto A di Faenza è pronto a lanciare un concorso per artisti per trovare personalità che aiutino ad abbellire i muri degli edifici nelle zone alluvionate. Sarà l’evento di quest’anno del Distretto A per la città. La Cena Itinerante infatti per il 2024 non verrà organizzata. Il progetto è pensato per tutte le zone di Faenza raggiunte dall’acqua.