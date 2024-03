È «Uniti per Sant’Agata» il nome scelto per la lista guidata dal candidato sindaco 42enne Riccardo Sabadini, nata dalla sinergia tra la lista civica Insieme per Sant’Agata ed il Partito Democratico, in corsa per le elezioni amministrative del 8-9 giugno.

Il nome della lista nasce dalle ragioni che hanno portato alla costruzione di questo progetto: mettere insieme sensibilità politiche diverse e unire il paese in questo momento estremamente delicato per Sant’Agata. Lo scopo principale è quello di lavorare insieme per ricostruire, anzi migliorare, il piccolo comune della Bassa Romagna colpito duramente dall’alluvione del 17 maggio 2023.

«’Unione’ è la parola chiave di questo periodo – rafforza il concetto il candidato Riccardo Sabadini –: questo è lo spirito che ci deve muovere per contribuire alla ricostruzione di Sant’Agata. Unire per andare oltre le diversità e per arricchire la proposta politica di un paese che, mai come in questo momento, ha bisogno di persone coese, unità di risorse e di idee».

Da qui nasce anche la scelta del simbolo: un puzzle «a più colori» che si compone per andare a definire lo stesso disegno. I colori rappresentano le tante sensibilità che il progetto vuole aggregare, a partire dalle due forze politiche e civiche che lo hanno fondato, andando anche oltre e raccogliendo volti nuovi dalla società civile e figure di riferimento del tessuto associativo del paese. Fra i colori del simbolo non potevano mancare il verde-bianco-rosso della bandiera nazionale (in alto), il rosso e il blu, i colori del Comune di Sant’Agata, oltre a rosa e azzurro, simbolo della parità di genere. Poi c’è il giallo, segno di speranza, positività e ottimismo.

Fra i punti cardinali del programma c’è l’investimento nella coesione sociale: costruire (e ricostruire) ponti e legami nella comunità per renderla più forte e solidale nella sfida della ricostruzione, attraverso l’aggregazione, lo sport, l’associazionismo, la cultura e la scuola. La cura del territorio, la pianificazione urbanistica nel nome della sostenibilità, il rafforzamento dei servizi socio-sanitari sono tutti temi su cui il progetto di Uniti per Sant’Agata sposa le direttrici portate avanti in questi anni dall’Unione dei Comuni con l’ambizione di portare il proprio originale contributo di miglioramento e innovazione.

«Stiamo lavorando – conclude Sabadini – alla squadra che comporrà il Comitato elettorale, da cui verranno scelti i candidati consiglieri e consigliere: saranno persone che, al di là della propria bandiera o ideologia politica, abbiano voglia di mettersi a disposizione del paese e dare il proprio contributo. Un gruppo variegato per esperienze e qualità che possa consentirci di produrre il miglior programma possibile per queste elezioni, per il nostro paese e per i nostri cittadini».

La presentazione pubblica della lista avverrà il 23 marzo alle ore 10 nella veranda del Bar Roma a Sant’Agata sul Santerno. In quell’occasione il candidato sindaco Riccardo Sabadini presenterà pubblicamente la lista, il simbolo e le linee programmatiche e sarà a disposizione dei cittadini.