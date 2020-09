Pranzo elettorale per la coalizione-Cavina: “Andare a trovare i faentini nelle aziende, nelle scuole, nelle associazioni”

Pranzo tutti insieme per la coalizione di centrodestra in vista dell’ultima settimana di campagna elettorale. Saranno giorni intensi fino a venerdì 18 settembre. Poi sabato scatterà il silenzio elettorale. La coalizione a sostegno di Paolo Cavina ha organizzato per la prossima settimana praticamente un evento al giorno, un appuntamento pubblico nel quale incontrare gli elettori e al quale parteciperà sempre un parlamentare. Si parte domenica con Gian Marco Centinaio, poi saranno attesi Anna Maria Bernini, Alberto Bagnai e Giancarlo Giorgetti, mentre non sono escluse sorprese all’ultimo minuto.