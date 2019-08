Marino Bartoletti, uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani che nella sua carriera ha diretto il Guerin Sportivo, fondato Calcio 2000, diretto la testata sportiva di Mediaset e della Rai, condotto La domenica sportiva, il Processo del lunedì, Pressing e ha ideato Quelli che il calcio sarà a Milano Marittima questa sera ore 21,30 in Viale Ravenna – Milano Marittima per presentare “Bar toletti 3. Così ho sedotto facebook” – ed. Minerva. Prefazione di Vittorio Macioce. Tavole di Matitaccia.

Dopo il successo letterario di “Bar Toletti. Così ho sfidato facebook” e “Bar toletti 2. Così ho digerito facebook”, Bartoletti torna in libreria con la terza raccolta di racconti ironico, colto e sferzante, appassionato e sincero. Una raccolta di racconti dedicati ai fatti salienti e ai personaggi più chiacchierati dell’ultimo anno, da giugno 2018 a maggio 2019, che hanno come protagonisti musica, sport, televisione, fatti di cronaca e tanto altro ancora.

Conduce la serata il Caporedattore centrale San Marino RTV Sergio Barducci.

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.