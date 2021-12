La spiacevole sorpresa di Natale: ladri nella sede di Anffas a Faenza | VIDEO

Ladri nella sede di Anffas e al centro riabilitativo di In Cammino in via Paolo Galli a Faenza. Spiacevole sorpresa al ritorno dalla pausa natalizia per l’associazione delle famiglie di persone con disabilità. Durante infatti la chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e fatto irruzione nel centro. Non è stato ancora possibile capire in quale giorno esatto sia avvenuta la spiacevole visita, molto probabilmente di notte. Refurtiva di poco conto per la scorribanda, un telefono e un tablet, ma diversi danni allo stabile di proprietà comunale. I ladri ne hanno anche approfittato e si sono serviti dei servizi igienici. Molta la rabbia per il mancato rispetto di un centro che lavora a sostegno delle famiglie con persone fragili.