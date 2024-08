L’istanza di fallimento per la CMC preoccupa il mondo ravennate

Presentata l’istanza di fallimento per la CMC. La notizia, apparsa sui quotidiani, ha scosso il mondo economico ravennate e non solo. La società infatti avrebbe creditori sparsi nel mondo. L’istanza è stata avanzata poiché, hanno ricostruito i quotidiani ravennati, la cooperativa non avrebbe pagato proprio i creditori, fra cui risultano i lavoratori e i fornitori, non rispettando quindi gli accordi approvati nella proposta di concordato varata dal tribunale nel maggio 2020. All’epoca la società era esposta per 1 miliardo e 600 milioni di euro. Una crisi scoppiata con il covid e il fermo dei cantieri, poi peggiorata con l’inflazione e il rincaro delle materie prime dovute ai conflitti, in particolare alla guerra Russia-Ucraina.

Sono 863 i dipendenti della CMC che vedono il loro futuro incerto. Il capitale sociale, al termine dello scorso anno, si aggirava sui 5 milioni e 200 mila euro, detenuto da 98 soci.