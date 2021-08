La provocazione di Verlicchi: “De Pascale come Forrest “fugge” dal confronto pubblico”

La candidata sindaca per l’Alleanza civica guidata da La Pigna Veronica Verlicchi ha lanciato questa mattina una provocazione a Michele de Pascale, mostrando sotto la sede del Comune un poster che ritrae il sindaco democratico in tono ironico. Il fotomontaggio allude al fatto che finora de Pascale non ha accolto l’invito di Veronica Verlicchi ad un confronto pubblico fra i due candidati su alcune tematiche riguardanti la città di Ravenna.