“Cambiamo Castello ha promosso e sostenuto l’interpellanza presentata nel Consiglio comunale del 27 marzo 2024 dal gruppo consiliare di opposizione Prima Castello, in seguito alle segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare luoghi del territorio per giochi con il pallone, in particolare con riferimento a Piazza Bernardi e le aree pedonali del Comune e l’utilizzo di biciclette da parte di bambini e adolescenti che corrono all’impazzata sia sulla piazza sia nel chiostro del palazzo comunale.

Considerato che i giochi con il pallone e l’utilizzo pericoloso di biciclette determinano pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l’integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l’utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

Si ritiene, pertanto, necessario, alla luce di quanto evidenziato, che la nostra Amministrazione comunale predisponga urgentemente strumenti per scoraggiare l’utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e intraprenda ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano.

Andare a fare una passeggiata in piazza non è più un passatempo di piacere. I pericoli più inaspettati sono a ogni metro quando una persona cammina nel perimetro della piazza.

Si vedono biciclette di bambini e adolescenti che corrono all’impazzata sia sulla piazza sia nel chiostro del palazzo comunale. A questo vanno aggiunti i bambini con monopattini e skateboard che sfrecciano a zig e zag tra di loro ma, soprattutto, c’è il gioco del pallone lanciato come un ‘proiettile’, che se colpisce una persona o un bambino può far del male, sì, perché chi gioca facendo gare tra loro non sono solo bambini ma anche adolescenti. Il tutto mentre ci sono persone anziane sedute sulle panchine. Ogni tanto mettono le mani in avanti per paura dal pallone che finisce ai loro piedi o sbatte con forza su muri o sulle vetrine e insegne dei negozi.

Un rischio anche per chi è disabile in carrozzina o per i bimbi in passeggino. Un contesto tutt’altro che rilassante. Non è questo che la maggior parte della popolazione voleva su questa piazza: capiamo benissimo che i bambini hanno il diritto di giocare ma anche le persone vorrebbero stare tranquille e non guardinghe, gli edifici storici (Chiesa di San Francesco e palazzo Mengoni) vanno tutelati, i negozi vanno preservati. Ci vogliono delle regole e bisogna farle rispettare.

Servirebbe inoltre un maggiore controllo delle principali piazze e vie del centro storico, molti cittadini chiedono che le autorità locali vigilino su alcuni comportamenti pericolosi, soprattutto nelle aree pedonali.

Chiediamo ora i controlli, chiediamo tutela per i cittadini e per i luoghi. Chiediamo soprattutto al sindaco quali provvedimenti intende assumere e applicare in concreto e a brevissimo affinché si ristabilisca l’ordine in città, si dia sicurezza ai pedoni e decoro

alla città. C’è un’emergenza, si faccia presto e bene.

Un problema che non è solo degli ultimi giorni, ma da parecchi mesi è sotto gli occhi di tutti.

Una soluzione va trovata. Chiediamo pertanto un intervento urgente con l’adozione da parte di questa Amministrazione di un’Ordinanza sindacale che ponga fine a tutte le problematiche esposte.”

Lista civica “Cambiamo Castello”