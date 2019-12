Folla per l’apertura della campagna elettorale di Liverani

Tanta gente per l’apertura della campagna elettorale di Andrea Liverani della Lega. Fra gli altri, i sindaci di Ferrara e Brisighella (Fabbri e Pederzoli), i parlamentari Tonelli e Morrone, il consigliere regionale Pompignoli e diversi consiglieri comunali da tutta la provincia di Ravenna. Grande attenzione per la data del 26 gennaio che potrebbe cambiare la Regione Emilia-Romagna. Tanti i ringraziamenti di Liverani per la sua famiglia, per la sua fidanzata Annalisa e per gli amici Jacopo Berti e Gabriele Padovani.