La Mille Miglia torna a Ravenna: la corsa ha chiesto di diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco

La Mille Miglia tornerà anche quest’anno a passare per Ravenna. L’appuntamento è per la prossima settimana, il 22 ottobre, quando le auto storiche raggiungeranno la città intorno alle 21.20. Il passaggio da Ravenna rientra all’interno della prima tappa della corsa che scatterà da Brescia nella stessa giornata di giovedì alle 14. L’arrivo è previsto invece a Cervia alle 22. Venerdì la seconda tappa che toccherà le zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016 e arriverà a Roma. Sabato l’arrivo a Parma, Capitale Italiana della Cultura, passando per la Toscana. Domenica l’ultima tappa con il ritorno a Brescia.