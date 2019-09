La Festa dei Bambini di Faenza ha inaugurato la Settimana dell’Allattamento in provincia di Ravenna, un lungo calendario per promuovere l’allattamento al seno, appuntamenti per mamme, ma anche per papà. Da oltre vent’anni, invece, il Centro per le Famiglie di Faenza, ora Centro per le Famiglie della Romagna Faentina, organizza la festa dei bambini. Tante attività per i più piccoi, ideate da varie associazioni, nella nuova sede del centro, nel complesso degli ex Salesiani