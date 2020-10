Nell’apprendere che il presidente della Cei, Conferenza episcopale italiana, card. mons. Gualtiero Bassetti è stato contagiato da corona virus, il vescovo Mario Toso ha inviato prontamente un messaggio di affettuosa vicinanza al porporato. Ricordiamo qui le sue origini marradesi, legate quindi alla nostra Diocesi.

In particolare mons. Toso ha scritto che “La Diocesi di Faenza – Modigliana si unisce nella preghiera alla Chiesa italiana e alla Chiesa di Perugia per la pronta guarigione del cardinale Gualtiero Bassetti.”

Da Perugia è giunto un messaggio di ringraziamento.

A partire da Marradi e Faenza, l’apprensione per lo stato di salute di mons. Bassetti, come per quanti vengono colpiti da questa condizione, si traduce in preghiera e invocazione per il superamento di questa situazione.