10 lezioni per imparare da zero i primi segreti della macchina da cucire in modo semplice senza le regole ferree del cucito classico. È questo il segreto che accompagna dal 2009 il successo dei corsi creativi ed emotivi di Stefania PeSte Pelloni nella sua Cuciria.

“ho sperimentato sulla mia pelle i benefici dell’ approccio senza frustrazioni arricchiti dalla gioia del veder nascere dalle proprie mani oggetti creativi e utilizzabili fin dalla primissima lezione.

Prima di dedicarmi a questa attività -sottolinea Stefania- odiavo pesantemente il cucito per le continue ansie da prestazione cui mi avevano abituata, i tempi lunghi di realizzazione, le imperfezioni da correggere per raggiungere la perfezione richiesta dal cucito classico, poi ho deciso di buttarmi, di non pensare alle cuciture dritte, ai milioni di calcoli e alla precisone richiesta a chi entra in questo mondo. Convinta che col tempo a quella possono arrivare tutti coi propri tempi, il mio obiettivo primario è trasmettere competenze con leggerezza e appassionare a questo mondo magico per gradi.

Dalle continue conferme da parte di chi ha partecipato ai miei corsi in questi 15 anni di attività e dai successi raggiunti da molte delle allieve, alcune delle quali partendo proprio da questo approccio sono riuscite a creare micro brand di produzione, mi sono sempre più convinta che la didattica studiata e trasmessa in questo modo sia la più efficace per ridurre al minimo la possibilità di abbandono della macchina da cucire in un armadio o che ci si senta inadeguate alla materia.”

Per chi ha sempre pensato che il cucito non sia alla propria portata ma ha voglia avventurarsi e mettersi in gioco in una nuova sfida, che dalla sua ha anche lo scambio e l’incontro con altre persone in un clima rilassato e disteso di complicità e amicizia è in partenza una nuova sessione di corsi.

Il programma, sempre ricco ed inclusivo e caratterizzato da un avvicinamento ludico e controcorrente rispetto agli approcci classici al cucito ed ha come obiettivo prioritario l’appassionare i/le partecipanti a questa tecnica antica, in modo graduale e rispettoso delle creatività individuali, senza obblighi e/o imposizioni del cucito come lo abbiamo sempre immaginato.

Si ripartirà il 27 marzo dalle 19,30 nei locali de “la Cuciria – Sartoria Creativa Emotiva” di via reale 177 a mezzano con il corso di I livello-oggettistica dedicato alla sperimentazione della propria creativita davanti alla macchina da cucire e alle sue conoscenze di base.

In soli 5 appuntamenti si apprenderanno i fondamenti e si realizzeranno 5 progetti differenti da poter sfoggiare con orgoglio fin dalla prima serata.

Per chi poi vorrà approfondire sono disponibili altre 5 lezioni programmate in corsi di II livello dedicati all’abbigliamento in cui si potrà diventare autonome nella realizzazione di capi base con cartamodelli già pronti a scelta dei/delle partecipanti oltre a lezioni individuali in cui sarà possibile programmare tempi, orari e contenuti anche di modellistica e confezione sartoriale vera e propria.

Per chi invece ha già competenze di base anche minime, ogni ultimo sabato del mese dalle ore 16 la Cuciria si trasferisce da “Allure la moda per tutte” in via Oriani 34 proponendo mini percorsi di “refashion-upcycling” in cui sarà possibile accedere con la propria macchina da cucire e capi del proprio guardaroba da trasformare e rivisitare.

Per info: 349.1314748 (via watzup) peste100h2o@gmail.com