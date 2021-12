La Cassa di Ravenna S.p.A. partecipa all’iniziativa “I Navigati – Informati e Sicuri”, promossa da ABI e Banca d’Italia e che ha la finalità e l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza dei clienti delle banche, sensibilizzandoli ad un uso informato e sicuro degli strumenti digitali, anche attraverso semplici regole da seguire per operare in sicurezza:

Cambiare periodicamente le password; Aprire solo le e-mail provenienti da indirizzi noti; Installare Antivirus; Contenere la pubblicazione di informazioni personali online; Usare password diverse per i vari siti.

Il materiale comunicativo relativo alla campagna “I Navigati – Informati e Sicuri” realizzato da ABILab – a cui ha attivamente partecipato anche La Cassa di Ravenna – sarà promosso per la pubblicazione anche sui canali comunicativi del Gruppo Bancario Cassa (Siti, ATM, Totem …).

L’operatività bancaria per effettuare pagamenti e operazioni, consultare il proprio conto corrente, per investire o per gestire prestiti e mutui, accedendo via internet ai servizi offerti dalle banche, negli ultimi anni è cresciuta con percentuali a 2 cifre, anche per l’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo.

Cresce di pari passo, quindi, il costante impegno del Gruppo Bancario Cassa di Ravenna (che comprende anche Banca di Imola Spa e Banco di Lucca e del Tirreno Spa) per la sicurezza informatica, per la prevenzione ed il contrasto dagli attacchi informatici e per la protezione dei clienti dalle frodi online.

Il Gruppo Bancario Cassa Ravenna ha messo in campo comunicazioni specifiche e puntuali rivolti alla clientela, che mirano a creare consapevolezza e mettere in luce dai possibili rischi, favorendo comportamenti consapevoli da adottare nell’operatività online.

Con questi obiettivi, La Cassa di Ravenna Spa collabora con CertFin, Banca d’Italia, ABI ed altri istituti bancari ad un’ampia campagna di informazione e sensibilizzazione con spot TV e una mini serie sul sito www.inavigati.it.

Nota: “I Navigati – Informati e Sicuri”; Protagonista della campagna è la famiglia “Navigati” i cui componenti risultano informati e conoscono i comportamenti virtuosi da adottare per non cadere nelle possibili insidie che il web può presentare.