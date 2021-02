Banco BPM e Enomondo hanno siglato un accordo di finanziamento dell’importo di € 10 milioni destinato alla realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio che consentirà alla società di incrementare la produzione di ammendante compostato con fanghi ed ammendante compostato verde.

Enomondo, joint venture paritetica tra i Gruppi Caviro (tramite Caviro Extra) ed Hera (tramite Herambiente), è nata nel 2010 inserendosi nel sito industriale di Caviro Extra di Faenza e integrandosi nella logica di economia circolare del Gruppo Caviro con lo scopo di valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla attività di Caviro ed i conferimenti di Hera, e in particolare la trasformazione degli scarti in energia elettrica, energia termica e fertilizzanti naturali. Enomondo produce, infatti, vari tipi di ammendante compostato idonei all’agricoltura biologica, ottenuti tramite scarti di filiera vitivinicola, scarti vegetali derivanti da industrie agroalimentari e potature del verde pubblico (triturate e vagliate). Produce inoltre energia termica ed elettrica, ottenuta tramite la combustione di vinacce esauste e sovvalli uniti alla parte legnosa degli sfalci e potature del verde pubblico. L’energia elettrica prodotta da Enomondo, certificata green dal GSE (Gestore Servizi Energetici) consente la totale autosufficienza dell’intero Gruppo Caviro nei vari siti produttivi mentre la quantità eccedente è venduta sulla rete nazionale.

La circolarità del Gruppo Caviro, con il progetto “Dalla vite alla biocarburazione avanzata, con Caviro è possibile”, si è aggiudicato il Premio Impresa Ambiente 2020 nella categoria «Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile per media o grande impresa», destinata alle imprese che dimostrano di avere una visione strategica e un modello di gestione in grado di assicurare un miglioramento continuo e un costante contributo allo sviluppo sostenibile coniugando aspetti ambientali, economici e sociali.

“L’operazione di finanziamento strutturata con il Mercato Corporate Centro Nord di Banco BPM, guidato da Luca Mazzini, – afferma l’Ing. Celotti Sergio AD Enomondo – consente ad Enomondo di proseguire sul sentiero di crescita nel business dell’economia circolare come previsto nel progetto iniziale condiviso dai suoi azionisti.

Le società Enomondo e Caviro Extra, i cui processi industriali garantiscono il recupero pressoché totale dei materiali di scarto ricevuti (oltre il 99% degli input produttivi ricevuti è recuperato) sono un esempio virtuoso di economia circolare e di integrazione tra filiere industriali differenti a beneficio della sostenibilità ambientale.”

“L’operazione – commenta Andrea del Moretto, responsabile Origination di Banco BPM – si inquadra nell’operatività prevista con la recente istituzione da parte della banca di un plafond dell’ammontare complessivo di 5 miliardi di Euro dedicato al sostegno di progetti di investimento finalizzati all’incremento della sostenibilità ESG del business model della nostra clientela. Il plafond, anche per la sua rilevante dimensione, è lo strumento principale con il quale Banco BPM punta a diventare partner di riferimento del segmento mid-corporate italiano per una transizione verso modelli di business sostenibili. L’attenzione di Banco BPM è sempre rivolta a realtà virtuose con cui condividere anche gli obiettivi di sostenibilità, cari al Gruppo.”

Il Gruppo sta attuando ulteriori investimenti nel settore green relativamente ad un consistente potenziamento dell’impianto di compostaggio di Faenza allo scopo di ritornare una quota sempre maggiore di sostanza organica ai terreni sotto forma di fertilizzante naturale.