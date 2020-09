Nella giornata di oggi martedì 1 settembre la AB 1926 Antonio Berdondini S.r.l di Faenza, iscritta al n° 35 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 15 novembre 2019, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

L’attività di ebanista-artigiano-mobiliere-arredatore di Antonio Berdondini, nato a Faenza il 17 gennaio 1906, inizia in data 1 agosto del 1926 in Vicolo Bucci a Faenza.

Nel secondo dopoguerra Antonio Berdondini acquisisce la licenza per la vendita al dettaglio di mobili.

Dal 1959 al 1966 l’attività della Berdondini Mobili Faenza si svolge presso i locali di C.so Baccarini a Faenza, in Via Emilia Ponente sempre a Faenza, in Via Carducci 16 a Ravenna, in Piazza XX settembre 5 a Bologna e per un breve periodo in Piazza Saffi a Forlì.

Sono anni di fervente attività, con produzioni totalmente innovative e dal design avveniristico per il periodo storico che l’intero paese stava vivendo e che ha visto la partecipazione Berdondini anche al Salone del Mobile del 1965.

Visto il notevole successo ottenuto, fin dal 1966 e fino agli novanta, i mobili prodotti furono assoggettati a brevetti e a licenze commerciali per tutelarne la vendita.

Il 2 giugno del 1966, con atto del Notaio Bosi, fu costituita la Berdonini S.r.l., con soci Berdondini Antonio ed il figlio Berdondini Gian-Paolo. La nuova società prese in affitto i locali di Via Emilia Ponente, sede dove svolge attualmente l’attività.

Nell’anno 1995 fa il suo ingresso in azienda la terza generazione dei Berdondini, vale a dire il figlio di Gian_paolo, Antonio, che attualmente conduce l’azienda.

La scomparsa del fondatore Antonio Berdondini avvenne il 17 novembre del 2001, lasciando quindi nelle mani del figlio Gian-Paolo e del nipote Antonio il proseguo dell’attività di famiglia.

Nell’autunno del 2009 il figlio di Gian-Paolo, Antonio, costituì la AB 1926 Antonio Berdondini s.r.l., la quale subentrò nell’attività della precedente s.r.l.

Dallo stesso anno, in Corso Baccarini a Faenza, è allestita una mostra campionaria con pezzi prodotti facenti parte della linea, del design e dello stile più classico di Antonio Berdondini.

La consegna della targa Bottega Storica ai Sig.ri Antonio e Gian Paolo Berdondini è stata effettuata nella giornata di oggi Martedì 1 settembre, dal Sindaco di Faenza, Dott. Giovanni Malpezzi, dalla Consigliera Regionale Manuela Rontini e dai Presidente e Direttore della Confcommercio Ascom Faenza Dott. Paolo Caroli e Dott. Francesco Carugati.