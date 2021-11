“A Castello per Natale avremo il calendario invernale più denso di sempre, grazie al lavoro congiunto di amministrazione, associazioni e commercianti. È bello percepire il desiderio di fare e di voler creare insieme qualcosa che vada oltre una bella foto ricordo, qualcosa che coltivi la speranza di vivere fermenti sociali e culturali sempre più ricchi e di qualità. Questo calendario, che conta circa una cinquantina di eventi, tutti diversi e dedicati ad un pubblico eterogeneo e vasto, ne è la dimostrazione; altre iniziative si aggiungono che non siamo riusciti ad inserire per limiti di tempo. Castel Bolognese è viva e vivace, fortunatamente. Oltre allo sforzo che realizziamo come servizi al cittadino (cultura, biblioteca e museo) per arricchire il paese in periodi cruciali dell’anno, colgo l’occasione per un ringraziamento speciale a tutti coloro che organizzano attività contribuendo alla formazione di questa rete locale che fa comunità e cultura. Niente è scontato, tutto è prezioso.” Queste le parole di Luca Selvatici, assessore alla cultura del Comune di Castel Bolognese, che introducono il programma delle iniziative natalizie nel territorio castellano dal 1° dicembre 2021 al 29 gennaio 2022

Nella prossima settimana (mercoledì 01 – domenica 05 dicembre) queste le proposte:

mercoledì 01, alle ore 20.30, inaugurazione nella Sala espositiva e Chiesa di S. Maria della Misericordia di Rosso esposizione collettiva d’arte ed eventi culturali e creativi a cura dell’associazione L’Angolo;

seguiranno altre attività a cadenza giornaliera fino al 12 dicembre;

giovedì 02, alle ore 21.00, al Cinema Teatro Moderno, La scuola cattolica film di Stefano Mordini con l’intervento del regista;

sabato 04, alle ore 10.30 primo appuntamento della rassegna Un Castello di libri incontri con gli autori a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane: Marilù Oliva presenta Biancaneve nel Novecento (Solferino, 2021) con la partecipazione di Rosarita Berardi;

nel pomeriggio, alle ore 16.00, nel Teatrino del vecchio mercato, l’Associazione delle Amiche e degli Amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi, in collaborazione con la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, l’evento Pino – Vita accidentale di un anarchico. Per non dimenticare la strage di Piazza Fontana e la morte di Giuseppe Pinelli con proiezione del filmato e conferenza di Claudia Pinelli.

domenica 05, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, apertura al Mulino Scodellino della terza edizione della mostra Ave Maria. La devozione popolare alla Madonna a cura di Gianfranco Budini, per gli Amici del Molino Scodellino e in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza (fino all’8 dicembre);

nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al Museo Civico Flash tour: Dante e Piancastelli, apertura straordinaria del museo con visite guidate (su prenotazione).