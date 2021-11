Sabato 20 novembre cinquanta giovani consiglieri della neocostituita Assemblea Regionale dei ragazzi e delle ragazze si sono insediati nei locali dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Sette i consiglieri rappresentanti la provincia di Ravenna, tra cui Livia Tozzola di Casola Valsenio, frequentante il secondo anno del liceo Torricelli Ballardini di Faenza, indirizzo Scienze Umane.

L’età dei componenti va dai 9 ai 18 anni: 20 sono i componenti giovanissimi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e 30 provengono dalle scuole superiori, in carica per due anni (possibilità di rinnovo alla scadenza) con compiti consultivi e propositivi in materia di ascolto dei giovani, delle tematiche ambientali, delle interazioni fra le giovani generazioni e le città che li vedono crescere.

Le domande di candidatura da tutta la Regione sono state 141: tra queste sono stati scelti i 50 ragazzi e ragazze che formano l’assemblea.