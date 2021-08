“Lo hai tanto aspettato, e il giorno della partenza è arrivato. Tokyo 2020, la tua Paralimpiade, inizierà tra poco e tu, Jacopo Cappelli, nostro collega de LA BCC, l’hai meritata sul campo, con impegno, fatica e valore. E arriva un anno dopo, per i ritardi dovuti alla pandemia”.

Con questo messaggio LA BCC ravennate, forlivese & imolese ha voluto salutare Jacopo Cappelli, dipendente dell’istituto di credito, in procinto di intraprendere un nuovo percorso alle Paralimpiadi. Cappelli, alle qualificazioni in Perù nel giugno scorso, ha ottenuto il pass per la carabina 10 metri R1 – Sh1.

La gara a Tokyo è in programma il 30 agosto, poco prima dell’alba. Cappelli porterà con sé la felpa preparata dal gruppo CRAL de LA BCC

“Un grande in bocca al lupo da tutti noi, Presidente, Direzione, CRAL de LA BCC e da tutti i tuoi colleghi”