Tennis, padel e ora… pickleball. Un nuovo sport con la racchetta sta conquistando molti sportivi nel mondo e anche nel nostro paese. Divertente e veloce, il pickleball combina elementi del tennis, del badminton e del ping pong, si gioca essenzialmente in doppio, ma anche il singolo è apprezzato. Nato negli Stati Uniti, questo sport è arrivato per la prima volta in Italia nel 2018, e nel dopo Covid ha iniziato ad espandersi a macchia d’olio. Il pickleball rappresenta un allenamento “total body”: ogni colpo coinvolge le gambe, gli addominali e le spalle. Richiede inoltre coordinazione e favorisce il benessere in generale.

Volete provarlo? Al Tennis Club Faenza ogni mercoledì sera vengono montati quattro campi da pickleball e la maestra Paola Tampieri, con la qualifica di istruttrice di pickleball, si mette a disposizione per insegnarlo. «Si tratta di uno sport che mette al centro il divertimento. Al Tennis Club Faenza abbiamo già una trentina di appassionati, un numero in crescita. Del resto è una disciplina adatta a tutte le età e livelli di abilità e, per la sua accessibilità, è destinato a diventare un must tra gli appassionati della racchetta».