Insieme per Cambiare e Per Faenza chiedono di utilizzare le rotonde per migliorare la comunicazione turistica

Utilizzare le rotonde come veicolo di comunicazione per gli eventi in città. Insieme per Cambiare e Per Faenza hanno presentato un ordine del giorno che andrà in discussione nel consiglio comunale di giovedì 28 gennaio per migliorare la promozione turistica di Faenza. Si tratta di una proposta a lungo termine, per quando la città tornerà ad essere percorsa da visitatori provenienti dalle località vicine o dai turisti e potranno tornare ad essere organizzati grani eventi rivolti al pubblico. Non è la prima volta che in città vengono avanzate proposte per migliorare la comunicazione dei principali eventi. In campo politico, nella scorsa legislatura, il Movimento 5 Stelle presentò una proposta simile che non ebbe seguito. Il tema principale non è cambiato: spesso, chi capita a Faenza rischia di non venire a conoscenza di tutte le principali iniziative della città