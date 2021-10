“Il punto più alto”. È il titolo del libro scritto dal Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, con un sottotitolo ben esplicativo: “Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci”.

Le emozioni, i sacrifici, gli incontri e le tappe che hanno portato alla realizzazione di quel sogno, Bacchi, romagnolo di Forlì e 122° comandante, per due anni dal 2019 al 2021, della prestigiosa Nave Scuola, le ha raccontate invitato della Round Table 38 di Faenza ad una conviviale nei giorni scorsi a Ristorante Syrenè.

“È un vero onore – ha affermato Riccardo Ligresti, Presidente della RT38 Faenza – avere con noi questa sera il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi. I contenuti del suo libro credo possano davvero essere uno stimolo per ognuno di noi a dare sempre il massimo in tutto ciò che facciamo”.

Bacchi, tra i numerosi racconti anche con l’ausilio di video, ha sottolineato: “Il conseguimento del successo mi ha premiato concedendomi l’abbraccio del mio equipaggio che è quanto di più prezioso si possa ottenere. Questo mi regala la carica per guardare sempre più in alto fino a sfiorare i limiti delle mie capacità e dei miei sogni”.

Alla serata, svoltasi nel rispetto della normativa anti covid, erano presenti, tra gli altri, il Vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri, che ha portato ai presenti il saluto dell’Amministrazione, il Generale Marco Buscaroli e il Past President nazionale della Round Table, Martino Mercatali.