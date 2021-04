Vaccini, l’assessore Donini in visita al Pala de Andrè: “Dopo aver immunizzato la popolazione ultra 60enne anche le aziende riceveranno le dosi”

L’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, ha visitato questa mattina il centro vaccinale allestito presso il Pala de Andrè di Ravenna. La visita è stata l’occasione per ringraziare tutto il personale impegnato nelle vaccinazioni e per fare il punto sull’andamento delle somministrazioni in Emilia-Romagna. Il tour dell’assessore proseguirà infatti durante la giornata negli hub di Rimini, Modena e Bologna. Donini ha affermato che l’obiettivo della Regione è ora quello di raggiungere le 42mila dosi al giorno, e che una volta terminate le somministrazioni alla popolazione ultra 60enne anche le aziende del territorio che daranno la propria disponibilità potranno vaccinare i dipendenti. A proposito invece della variante indiana l’assessore afferma che al momento questa mutazione del virus non è presente in Regione.