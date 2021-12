Incendio in una tavernetta di un’abitazione in via Belfiore | VIDEO

Incendio nella serata di domenica a Ravenna in una tavernetta di una abitazione in via Belfiore. Erano circa le 21 quanto la tavernetta in legno è andata parzialmente distrutta. Solo l’intervento rapido dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi ha impedito, conseguenze più gravi. Intervenuta in via Belfiore anche un’ambulanza del 118: la padrona di casa, una donna anziana, dopo essere stata messa in salvo, è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. All’interno della tavernetta era presente anche una bombola di gas, messa in sicurezza dai pompieri.

Per tutta la durata dell’intervento dei Vigili del Fuoco, via Belfiore è stata chiusa al traffico con la viabilità regolata dalla Polizia Locale.

Gli accertamenti di legge sono a carico dalla Polizia.