Fratelli d’Italia entra in Consiglio Provinciale con Stefano Bertozzi, primo degli eletti della lista di cdx. Il Coordinamento Provinciale di FdI esprime soddisfazione per questo risultato che va al di là’ dei numeri e delle aspettative del partito e che ci attribuisce una posizione di riferimento per tutta l’opposizione alla maggioranza De Pascale. Ringraziamo tutti i consiglieri che, indipendentemente degli schemi partitici, hanno voluto, con il proprio voto, riconoscere l’autorevolezza di Stefano e dare al nostro partito un ruolo che non verrà disatteso.

“È con grande piacere e soddisfazione che saluto questo mio importante risultato personale e di Fratelli d’Italia tutta, dichiara Stefano Bertozzi -primo tra i candidati di opposizione e quarto in assoluto.

Sono felice ed onorato, felice di essere andato oltre la nostra base elettorale, felice del sostegno che i tanti consiglieri comunali mi hanno dato, felice di poter portare le istanze di tutte le forze di opposizione anche in Consiglio Provinciale.

Ringrazio gli amici consiglieri di Ravenna, di Faenza, di Brisighella, di Solarolo, della Valle del Senio, di Massa Lombarda, di tutta la bassa Romagna, della costa, vorrò essere e sarò loro portavoce, continuerò ad avere bisogno del loro supporto, perché io da solo non sono nulla mentre insieme possiamo portare valore aggiunto al nostro territorio.

Ringrazio i partiti, i civici, e chiunque creda nella necessità di costruire un futuro diverso anche in provincia di Ravenna.

È un primo passo, per la minoranza e per Fratelli d’Italia che credo si stia dimostrando capace anche a livello locale di raccogliere stimoli e proporre alternative.

Saremo attenti e propositivi come lo siamo stati in questi dodici mesi all’interno del consiglio manfredo, non faremo sconti ma saremo pronti a sostenere ogni iniziativa che giudicheremo positiva, senza far mancare le nostre idee.

Inizia un nuovo percorso.

È un grande risultato che comporta una grande responsabilità, mi troverò a seguire su questo fronte tematiche tra le più delicate, si parlerà di scuola, di trasporti, di viabilità, tutti aspetti che vedono significative criticità nell’ambito provinciale.