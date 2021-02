Incendio in un negozio alle Maioliche, evacuato il centro commerciale

Un incendio si è sprigionato in un negozio all’interno di una delle gallerie del centro commerciale Le Maioliche. La chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 18.45. Le fiamme si sono generate nei locali del negozio Carpisa e hanno immediatamente avvolto i diversi articoli presenti nel vano magazzino e nel punto vendita. In particolare hanno preso fuoco borse, valigie e accessori vari di pelletteria. Immediatamente si è attivato l’impianto antincendio che è riuscito a domare le fiamme. Il centro commerciale è stato evacuato. All’arrivo dei vigili del fuoco, quattro squadre sul posto, il rogo era già spento.

Solo una persona è dovuta ricorrere alle cure del 118: si tratta di una delle commesse al lavoro nel negozio, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Ingenti i danni. Mentre le verifiche dei pompieri sono ancora in corso sull’intera area commerciale, al momento le problematiche sembrano essere limitate al solo punto vendita interessato dall’incendio. Da capire come siano scaturite le fiamme e i danni all’impianto elettrico. La galleria dove si trova il negozio Carpisa è stata invasa dal fumo e dall’acqua dell’antincendio.

Per evacuare il centro commerciale è intervenuta anche la Polizia Locale della Romagna Faentina.