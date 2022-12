Inaugurato a Ravenna uno degli empori della Caritas più grandi d’Italia: aiuterà oltre 900 famiglie

Inaugurato a Ravenna, in via Narsete, l’ “Emporio della carità don Angelo Lolli”, nuovo punto di riferimento per le persone in difficoltà. Con i suoi 1800 metri quadrati, l’emprio smisterà ogni mese circa 200 quintali di generi alimentari. Una seconda ala ospiterà mercatini di mobili e abiti, aperti a tutta la cittadinanza (i ricavi saranno devoluti alla Caritas).

L’emporio della Caritas sarà gestito da 2 dipendenti e da 30 volontari e sarà aperto al pubblico dal 9 gennaio. All’inaugurazione anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha contribuito economicamente all’investimento: 1 milione e 300 mila euro l’importo complessivo, fondi della diocesi di Ravenna-Cervia, 8×1000 e 500 mila euro appunto dalla CEI.