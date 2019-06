Sabato 15 giugno a Ravenna sono state inaugurate due nuove targhe in Via Mentana per celebrare «Ravenna e il mosaico. 10 anni di targhe toponomastiche 2009-2019» promossi dalla mosaicista Annafietta alla presenza di Alessandro Luparini, Direttore della Fondazione Casa Oriani, Massimo Cameliani, Assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Ravenna e Mario Petrosino, Responsabile CNA Area Ravenna.