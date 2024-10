Faenza stanzia 1 milione e 600 mila euro per sostenere gli alluvionati. Le opposizioni: “Potevate farlo prima”

1 milione e 600 mila euro da destinare alle famiglie che hanno subito l’alluvione di maggio 2023 e l’alluvione di settembre 2024. Il consiglio comunale di Faenza ha approvato all’unanimità la costituzione del fondo che dovrebbe garantire un aiuto fino a 10 mila euro ai faentini duramente colpiti dagli allagamenti nell’ultimo anno e mezzo, in attesa che la Regione, dopo quasi un mese, attivi CAS e CIS per i danni di settembre 2024. Il fondo del Comune di Faenza sarà implementato nelle prossime settimane grazie a donazioni di privati e ad erogazioni di enti pubblici, come la Provincia di Ravenna. A quel punto il Comune proverà a coinvolgere altre categorie nella distribuzione dei fondi. Da giovedì, intanto, le famiglie potranno presentare domanda online o agli uffici di via XX settembre per accedere alla donazione. Nella stessa mattinata, la giunta definirà il disciplinare per identificare i destinatari del fondo.