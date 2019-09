Inaugurata l’ultima tappa del Cammino di Dante: 31 Km fra i versi del Paradiso

Inaugurata l’ultima tappa del Cammino di Dante, il percorso ideato dall’omonima associazione, nato nel 2012, per collegare Ravenna e Firenze attraverso i sentieri percorsi dal Sommo Poeta, alcuni dei quali protagonisti dei Canti della Divina Commedia. Un grande anello che da Ravenna arriva nel faentino, Marradi, San Benedetto in Alpe e poi giù fino a Firenze. E da Firenze torna indietro attraversando Casalino, Premilcuore, Dovadola, Forlì fino a raggiungere Ravenna. L’ultima tappa, la 21^, dall’antico porto di Classe, passando davanti alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, porterà gli escursionisti alla pineta di Dante e alla foce del Bevano, per poi tornare a Ravenna lungo l’argine dei Fiumi Uniti. 31 Km da percorrere fra i versi del Paradiso.