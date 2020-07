“Abbiamo scelto di stare in piazza per un nuovo inizio” dice Massimo Isola che ha inaugurato oggi, insieme alla sua squadra ed un nutrito gruppo di sostenitori e rappresentanti delle liste di sostengo la sua sede elettorale in piazza del Popolo all’ex pellicceria Matatia. Un luogo simbolo per valori ed idee con l’obiettivo di incontrare ed ascoltare la gente.