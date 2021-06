Inaugurata a Castel Bolognese la panchina della gentilezza

Inaugurata la panchina viola della gentilezza a Castel Bolognese. Durante l’inaugurazione, al parco Biancini, la giunta comunale ha portato un omaggio floreale da donare simbolicamente alla comunità, come gesto di gentilezza, valore ritenuto necessario per accrescere il benessere della comunità. Il colore viola per la panchina scelto dagli ideatori dell’iniziativa, pensata nel torinese a fine 2019, deriva dal rosso, che rappresenta la concretezza, e dal blu, che simboleggia la profondità. I due colori sono anche casualmente i colori del Comune di Castel Bolognese